Ludwigshafen – Klaus Maier verabschiedet sich als Oberschützenmeister – Ein Verein sagt Danke

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Klaus Maier verabschiedet sich als Oberschützenmeister – Ein Verein sagt Danke

Mit Applaus und großer Anerkennung verabschiedete sich die Schützengesellschaft Oggersheim 1887 e.V. am 22. März 2025 von ihrem langjährigen Oberschützenmeister Klaus Maier. Nach über 35 Jahren in verantwortungsvollen Positionen – davon mehr als 28 Jahre als OSM – legte Maier sein Amt mit 82 Jahren aus Altersgründen nieder und übergab die Vereinsführung in neue Hände.

Maier trat dem Verein 1990 bei, wurde schon kurz darauf Schützenmeister und übernahm 1996 nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers kommissarisch das Amt des Oberschützenmeisters. Bei der folgenden Jahreshauptversammlung wurde er offiziell gewählt – der Beginn einer beispiellosen Amtszeit, die durch Tatkraft, Verantwortungsbewusstsein und einen unermüdlichen Einsatz für den Verein geprägt war.

In seiner Ära wurden nahezu alle Bereiche des Vereins modernisiert. Herausragende Meilensteine waren unter anderem der Bau eines 100 mtr. Großkaliber-Schießstandes, die Umrüstung der Kleinkaliber- und Luftdruckstände auf moderne elektronische Trefferanzeigen, umfassende Baumaßnahmen wie neue Dächer, Wärmedämmung, Werkstatt- und Abstellräume sowie die Neugestaltung ganzer Gebäudeteile in Eigenleistung durch die Mitglieder. Auch energetisch wurde der Verein mit zwei Photovoltaikanlagen mit insgesamt fast 30 kWp samt Speichersystemen zukunftssicher aufgestellt.

Ein besonderes Augenmerk Maiers galt dabei stets der finanziellen Unabhängigkeit und nachhaltigen Entwicklung. Fördermittel, Eigenleistungen, Materialbeschaffung und Baukoordination liefen über viele Jahre hinweg über seinen Schreibtisch. Rund 14.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden, unzählige Besprechungen und weit über 80.000 gefahrene Kilometer für den Verein sprechen für sich.

Trotz mancher Widerstände – wie in der Phase der Satzungsreform Ende der 1990er – blieb Maier stets ein Ruhepol mit klarer Linie. Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass die SGO heute auf einer stabilen, modernen Basis steht – sowohl baulich als auch wirtschaftlich.

Mit seinem Rücktritt endet die bislang längste Amtszeit eines Oberschützenmeisters in der Geschichte der SGO. Maier bleibt dem Verein als Ehrenmitglied erhalten und hat seine Bereitschaft erklärt, dem neuen Vorstand beratend zur Seite zu stehen – sofern gewünscht und gesundheitlich möglich.



Neuer Vorstand – moderner Kurs

In der Hauptversammlung wurde ein neuer geschäftsführender Vorstand gewählt:

Stefan Sailer übernimmt das Amt des Oberschützenmeisters, unterstützt von Oliver Sieh als Schützenmeister und James Aldamaz als Schatzmeister.

Der neue Vorstand übernimmt einen zukunftsfähigen Verein mit 227 Mitgliedern, einer modernen Infrastruktur und hoher Identifikation der Mitglieder. Das neue Team setzt auf Weiterentwicklung und Digitalisierung: Eine Vereins-App ist in der Einführung, ebenso ein moderner Auftritt in den sozialen Medien. Ziel ist es, den Verein sichtbarer, zugänglicher und attraktiver für jüngere Generationen zu machen – ohne die gewachsene Tradition aus dem Blick zu verlieren.

Die Schützengesellschaft Oggersheim 1887 e.V. steht damit vor einem neuen Kapitel – getragen vom Engagement der Vergangenheit und mit einem klaren Blick nach vorn.

