Hirschberg – Mit Konzentration gegen Aldekerk

Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L erwartet am Samstag

den TV Aldekerk 07 in der Heinrich-Beck Halle.

„Wenn wir auf uns aufpassen und eine ganz normale Leistung bringen, müsste das gegen eine

Mannschaft wie Aldekerk eigentlich reichen“, ist sich Trainer Liviu Ianos sicher. Allerdings hatte sich die Mannschaft in den letzten zwei Spielen und vor allem bei der bitteren Auswärtsniederlage gegen Rodgau einige Fehler geleistet, die nicht hätten sein müssen, Der Trainer bemängelte vor allem die Konzentrationsfähigkeit. „Aber Jammern hilft nichts“, meint er, „wir müssen jetzt einfach entschlossen weitermachen“.

Die Stimmung im Team sei unverändert gut, alle seien fit und entschlossen, die Punkte zuhause zu holen. Die S3L wird mit dem gleichen Kader wie in Hessen auflaufen, als Unterstützung kommt in der Abwehr Tobias Schetters dazu, der zwischen der ersten und zweiten Herrenmannschaft der S3L pendelt.

Der TV Aldekerk sei jedoch keineswegs zu unterschätzen, warnt Liviu Ianos. „Wenn man denen den kleinen Finger gibt, nehmen sie gleich die ganze Hand“, schmunzelt er. Es sei in jedem Fall eine Mannschaft die wild entschlossen und bis zur letzten Minute kämpfe. „Das wird kein Selbstläufer“, ist sich der Coach sicher. Im Hinspiel habe man in der zweiten Halbzeit mit acht Toren geführt, „dann gaben die plötzlich alles und verkürzten auf drei Tore“. Das Spiel im November endete mit 34:31 für die S3L.

Die S3L liegt in der 3. Handball-Liga Süd-West jetzt auf dem 5. Platz (31:19). Der TV Aldekerk 07 verlor zuletzt zuhause gegen Friesenheim mit 28:35 und liegt auf dem 13. Tabellenplatz (12:38). Anwurf in der Heinrich-Beck Halle ist am kommenden Samstag, dem 29.03. um 19:30 Uhr.

Die Spielgemeinschaft „Saase3Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs

GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle: S3L-Spielbetriebs GmbH