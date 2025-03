Heidelberg – Kinder für Sonnenschutz sensibilisieren – Kostenfreie Lernmaterialien für Grundschulen – Infoveranstaltung am 10. April

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg hat gut 2.600 Sonnenstunden pro Jahr. Zugleich ist in ganz Deutschland die Hautkrebsrate in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Deswegen ist es essenziell, schon in jungen Jahren den richtigen Umgang mit UV-Strahlen zu erlernen. Hier setzt die Kampagne „Clever in Sonne und Schatten“ der Deutschen Krebshilfe an, welche das Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg unterstützt. Dr. Deborah Grosskopf-Kroiher von der Universität Köln hat hierfür Lernmaterialien für Grundschulen entwickelt. Ziel ist es, die Kinder spielerisch an den richtigen Umgang mit Sonnenschutz heranzuführen und den Sonnenschutz in den Alltag zu integrieren. Er soll eine feste Routine werden, ähnlich wie das Zähneputzen.

Das Paket „Rund um den UV-Schutz mit Anna und Max“ ist für 30 Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen konzipiert. Es enthält ein Modulhandbuch sowie Spiel- und Liedvorschläge. Durch die Einteilung in verschiedene Module kann die Lehrkraft die Einheiten individuell an die Lehrgruppe anpassen. Lehrkräfte können auf das Paket digital oder in Papierform zurückgreifen: www.die-sonne-und-wir.de/kontakt/kontakt-bestellformular. Das Paket soll helfen, gesundheitsbewusst zu handeln und achtsam mit UV-Strahlen umzugehen. Nach der Teilnahme können die Kinder im Rahmen der Kampagne als UV-Schutz-Profis ausgezeichnet werden.

Informationsveranstaltung für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sowie Interessierte

Die Stadt Heidelberg und die kommunale Gesundheitskonferenz des Rhein-Neckar-Kreises laden am Donnerstag, 10. April 2025, von 16 bis 18 Uhr zu einer kostenfreien Informationsveranstaltung im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei Heidelberg, Poststraße 15, ein. Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sowie Interessierte erfahren alles Wichtige über UV-Strahlung, Haut und UV-Schutz. Kinder sind ebenfalls willkommen und können an einer Bastelaktion im Nebenraum teilnehmen. Dr. Debora Grosskopf-Kroiher (Universität Köln) und Carina Jung (Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e. V.) halten um 16.30 Uhr einen Vortrag und betreuen den Infostand „Clever in Sonne und Schatten“. Themen sind unter anderem die Auswirkungen der Sonne auf das Leben, Risiken durch UV-Exposition, praktische UV-Schutz-Maßnahmen und die Überprüfung von Sonnenschutz-Mythen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.die-sonne-und-wir.de.

Quelle: Stadt Heidelberg