Frankenthal – Lokale Wirtschaft vernetzen Business-Lunch bei EDEKA Stiegler

Ludwigshafen/Oggersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Nachdem am Sonntag (23.03.2025, gegen 18 Uhr) ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Niedererdstraße ausbrach, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde am 25.03.2025 durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung konnten nicht erlangt werden. Brandursächlich ... Mehr lesen »