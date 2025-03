Eberbach – Nacht der Bibliotheken: Stadtbibliothek lädt ein

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zur bundesweit ersten Nacht der Bibliotheken am Freitag, den 04.04.2025, unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ bietet auch die Stadtbibliothek Eberbach einige Veranstaltungen an. Gestartet wird um 17:15 Uhr mit der „Lesezeit für Frischlinge“. Kindern ab 4 Jahren werden Geschichten vorgelesen (Dauer ca. 30 Minuten). Weiter geht es um 19:15 Uhr mit einer Krimi-Lesung für Kinder ab 9 Jahren. Die in der Nähe lebende Autorin Saskia Meixner, die unter dem Namen Saskia Krudewig veröffentlicht, liest aus ihrem Buch „Der Geisterschrei des kalten Prinzen“ aus der Reihe „Tommi & Felix – Zwillinge ermitteln“. Im Anschluss kann das Buch erworben und signiert werden. Von 20:00 – 22:00 Uhr können Nachtschwärmer jeden Alters die Bibliothek, die Medien vor Ort (Bücher, Zeitschriften Filme, CDs, Tonies, Brettspiele) und die digitalen Angebote (Onleihe, Datenbanken, Filmstreaming- und Zeitschriftenportal) kennenlernen.

Ausleihen, Anmelden, Lesen, Spielen, Nutzung der Internetplätze etc. ist in diesem Zeitraum möglich und erwünscht.

Quelle: Stadt Eberbach