“Die Heidelberger” – Radstrategie 2030!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Heidelberg will seine Attraktivität für Radfahrer weiter steigern und startete deshalb das Projekt Radstrategie 2030. Ziel ist, dass noch mehr Menschen auf das Rad umsteigen. Allem vorangestellt möchten wir erwähnen, dass Heidelberg für seine erfolgreiche und nachhaltige Radverkehrspolitik bereits mehrfach vom Land Baden-Württemberg als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet wurde. Insgesamt verfügt Heidelberg über mehr als 260 km Radwegenetz und der Modal Split hat sich in den letzten Jahren ständig zu Gunsten Fuß/Rad/ÖPNV verbessert. Kein Wunder, dass 2023 in der Neckarstadt 33 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt wurden.

Doch nun zur Beschlussvorlage, die uns im Ausschuss für Klima und Mobilität hierzu vorgelegt wurde: Insgesamt wurden in den verschiedenen Workshops 120 Projekte zusammengetragen, um den Fahrradverkehr in Heidelberg weiter zu verbessern. Wir bemängeln jedoch, dass an Workshops überwiegend fahrradaffine Personen teilgenommen haben. Auf die Zielkonflikte, die unwillkürlich bei der Umsetzung auftreten, wurde kein Augenmerk gelegt. Denn klar ist, sobald wir einem Verkehrsteilnehmer mehr Raum zusprechen, fehlt dieser an anderer Stelle.

In diesem Kontext muss uns allen bewusst sein, dass Heidelberg insgesamt – egal in welchem Zusammenhang – über wenig Platz verfügt. Daher ist es umso wichtiger, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zunächst mit dem Verkehrsentwicklungsplan in Übereinstimmung gebracht werden. Im weiteren Verfahren werden dann die Maßnahmen priorisiert, geplant und einzeln in den Fachausschüssen und im Gemeinderat beraten werden.

Quelle: “Die Heidelberger” Fraktion im Gemeinderat