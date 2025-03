Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Brühl wurde eine 74-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt.

Die 74-Jährige war kurz nach 12 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Breslauer Straße in Richtung Heidelberger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Erzberger Straße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 64-jährigen Opel-Fahrers und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Über die Art ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Am Opel entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim