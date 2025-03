Altersmedizin sichern – Geriatrie stärken! FREIE WÄHLER fordern gezielte Nachschärfung der Krankenhausreform in Rheinland-Pfalz

Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn Seniorinnen und Senioren in ländlichen Regionen weite Strecken

fahren müssen, um medizinisch gut versorgt zu werden, läuft etwas falsch. Gerade ältere

Menschen brauchen wohnortnahe Strukturen, die auf ihre besonderen Bedürfnisse abgestimmt

sind. „Die Geriatrie darf nicht unter die Räder kommen“, mahnen die Landesvorsitzenden der

FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz, Lisa-Marie Jeckel und Christian Zöpfchen. „Wer für die Zukunft

plant, muss jetzt handeln.“

Mit Blick auf die Krankenhausreform auf Bundesebene fordern die FREIEN WÄHLER gezielte

Nachschärfungen – insbesondere zugunsten der Altersmedizin. Rheinland-Pfalz gehört zu den

Bundesländern mit dem höchsten Altersdurchschnitt, und dieser Trend wird sich weiter

verstärken. „Wir brauchen tragfähige Strukturen für ältere Menschen – ambulant wie stationär“,

so Jeckel.

Der Bundesverband Geriatrie hat kürzlich ein überarbeitetes Konzept vorgestellt. Es schlägt u. a.

eine eigene Leistungsgruppe „Allgemeine Geriatrie“, ambulante geriatrische Zentren (AGZ) sowie

mehr Gerechtigkeit in der Finanzierung vor. Die FREIEN WÄHLER begrüßen diese Impulse.

Um Klarheit über die aktuelle Versorgungslage und mögliche Versorgungslücken in Rheinland-

Pfalz zu gewinnen, hat Lisa-Marie Jeckel eine Kleine Anfrage im Landtag eingereicht. „Wir wollen

wissen: Wo fehlt es heute schon an geriatrischer Versorgung – und was plant die

Landesregierung für morgen?“

„Gesundheitspolitik darf nicht an den Bedürfnissen der älteren Generation vorbeigehen“,

unterstreicht Zöpfchen. „Deshalb setzen wir FREIE WÄHLER uns für eine moderne, gerechte und

generationengerechte Krankenhausplanung ein.“

Quelle: Lisa-Marie Jeckel, MdL

Kreisvorsitzende FREIE WÄHLER Rhein-Lahn

Landesvorsitzende FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz

Bundesvorsitzende Junge FREIE WÄHLER