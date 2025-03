SÜW – Verwaltungsfachbereiche als „Säulen der Gesellschaft“ – Elke Pfaffmanns Kunst steht nun vor Dienstgebäude der Kreisverwaltung

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Vier grazile Edelstahlsäulen in knalligen Farben begrüßen seit Kurzem alle, die das Dienstgebäude 2 der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau betreten.

Bei dem Ensemble – die Stelen sind jeweils 2,90 Meter hoch und aus drei Millimeter dickem Edelstahl – handelt es sich um das Kunstwerk „Säulen der Gesellschaft“ der Künstlerin Elke Pfaffmann aus Offenbach an der Queich.



Die vier Pfeiler stehen für die vier Fachbereiche der Verwaltung, die in diesem Gebäude arbeiten:

Soziales, Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau. Landrat Dietmar Seefeldt dankt der Künstlerin

für ihre Arbeit: „Die Säulen setzen einen spielerischen Kontrast zur kompakten Architektur und

markieren weithin sichtbar den Haupteingang. Das wuchtige Gebäude wirkt durch die Stelen etwas

leichter, wie ich finde.“

Elke Pfaffmann erläutert, wie ihr Werk diesen Kontrast ermöglicht: Sie habe bewusst starke

Hauptfarben ausgesucht, jede der Säulen trage außerdem eine auffällige grafische Manschette. „Kunst

ist keine Dekoration, sie soll inhaltlich etwas darstellen“, stellt Pfaffmann heraus und wünscht viel

Freude am Werk „Säulen der Gesellschaft“.



Im Zuge der Umbauarbeiten am Gebäude in der Arzheimer Straße 1 wurde ein Teil der Fördermittel des

Landes Rheinland-Pfalz eingesetzt, um ein „Kunst am Bau“-Projekt zu realisieren. 20.000 Euro stellte

der Kreis gemäß den Landesvorgaben dafür zur Verfügung. Auch bei den Jury-Mitgliedern, die das

Werk in einem anonymisierten Wettbewerb im Juli ausgewählt hatten, bedankt sich der Landrat für den

Einsatz.

Bildunterschriften:

1) Die Künstlerin Elke Pfaffmann vor ihrem Werk „Säulen der Gesellschaft“. Foto: KV SÜW

2) Am Anfang stand das Modell, vorne im Bild. Foto: KV SÜW

3) Nun realisiert: Vier grazile Edelstahlsäulen bilden zusammen das Werk „Säulen der Gesellschaft“ von

Elke Pfaffmann am Eingang des Dienstgebäudes 2 der Kreisverwaltung. Foto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW