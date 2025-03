SÜW – Genussbox Frühlingserwachen Von Prinzessinnen kreiert, für Genießer gemacht

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der neuen Genussbox „Frühlingserwachen“ präsentiert die

Südliche Weinstraße eine besondere Auswahl an Produkten, die den Frühling in all seinen Facetten widerspiegelt. In

Zusammenarbeit mit den amtierenden Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße, Jacqueline Dyck-Laux und Susanna

Singer, ist eine Genussbox mit regionalen Spezialitäten entstanden.

Genuss mit Expertise

Jacqueline Dyck-Laux, Konditormeisterin und Schokoladen-Sommelière, hat für die Genussbox Eierlikör-Madeleines

entwickelt, die mit Ruby- und weißer Schokolade sowie getrockneten Blüten veredelt wurden. „Bei der Rezeptur war mir wichtig, dass das Gebäck leicht und aromatisch bleibt und den frischen Charakter des Frühlings unterstreicht“, erklärt Dyck-Laux. Dazu passend hat Susanna Singer einen Gelben Muskateller vom VDP Weingut Theo Minges ausgewählt. „Der Gutswein bringt mit seinen gelben und orangenen Aromen frische Akzente ins Glas und passt ideal zu den Madeleines“, so Singer.

Drei Editionen für individuellen Genuss

Die Genussbox „Frühlingserwachen“ ist in drei Varianten erhältlich:

 Klassik-Edition: Enthält die Eierlikör-Madeleines, den Gelben Muskateller, eine handgemachte Mandelblüten-

Seife und eine nachhaltige Grußkarte aus Saatpapier.

 Frühlingslichter-Edition: Ergänzt die Klassik-Edition um eine stilvolle Dubbeglas-Lichterkette.

 Pfalzreise-Edition: Enthält zusätzlich den Reiseführer „111 Orte in der Pfalz, die man gesehen haben muss“.

Eine Geschenkidee mit Pfälzer Charme

Die Genussbox ist ideal für alle, die sich oder anderen eine Freude machen möchten. Erhältlich ist sie in verschiedenen Verpackungsvarianten, von der klassischen Genussbox bis zur hochwertigen Holzkiste. Die Genussbox ist ab 28 Euro im SÜW-Online-Shop unter www.suew-shop.de oder im SÜW Shop erhältlich.

Quelle Text und Foto: Südliche Weinstrasse e.V.