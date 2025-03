St.Leon Rot/ Rhein-Neckar Kreis/BAB 5: Geschwindigkeitskontrollen decken zahlreiche Verstöße auf

St.Leon Rot/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen Samstag, dem 22.03.2025, und Sonntag, dem 24.03.2025, wurden auf der BAB 5 am Autobahnkreuz Walldorf mehrere Geschwindigkeitskontrollen von der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim durchgeführt.

Diese fanden sowohl in den frühen Morgenstunden als auch am späten Nachmittag statt. Insgesamt konnten in den drei Tagen 1255 Fahrzeuge gemessen werden, die zu schnell unterwegs waren. In 610 Fällen wurde die Geschwindigkeit so weit überschritten, dass die verantwortlichen Fahrzeugführerinnen und -führer mit entsprechenden Punkten im Fahreignungsregister des Kraftfahrtbundesamtes rechnen müssen. Der Spitzenwert eines Fahrers lag bei 170 Stundenkilometern, obwohl in diesem Bereich nur 100 km/h zulässig sind.

Die jüngst veröffentlichte Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Mannheim zeigt, dass die Geschwindigkeit zu einer der Hauptunfallursachen zählt, weshalb entsprechende Kontrollen weiterhin notwendig sind.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim