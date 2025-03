Speyer – Segelfreizeit auf dem Ijseelmeer mit der Jugendförderung der Stadt Speyer und der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Jugendförderung der Stadt Speyer bietet in diesem Jahr erneut eine Segelfreizeit auf dem Ijseelmeer vom 19. bis 26. Oktober 2025, in den Herbstferien, an. Insgesamt können 23 junge Menschen im Alter von zwölf bis 18 Jahren teilnehmen, derzeit sind noch Plätze verfügbar. Auch die Warteliste soll genutzt werden, da Plätze umgehend nachbesetzt werden.Die Freizeit beginnt in Speyer, mit einem Reisebus geht es zunächst nach Harlingen. Dort wird auf der „Zeemeuw“, einem Zweimastsegelschiff, welches ausschließlich für die Gruppe reserviert ist, für eine Woche „angeheuert“. Am darauffolgenden Morgen werden die Segel gesetzt, für eine Woche über das Watten- und das Ijsselmeer gesegelt. Nach jedem Tagestörn werden verschiedene Häfen angelaufen, wo vor Ort genug Zeit verbleibt, um verschiedene Hafenstädte zu erkunden. Am Abend wird gemeinsam gekocht, gespielt, gelesen, entspannt oder auch bei Singstar das musikalische Talent unter Beweis gestellt. Abhängig von der Windstärke gibt es durchaus auch starke Schräglagen oder auch ruhiges, spiegelglattes Wasser ohne Wellen. Mit etwas Glück können auch in diesem Jahr wieder Robben auf der Sandbank beobachtet werden. Der Teilnahmebetrag beträgt 570 Euro. Die Freizeit wird in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen organisiert. Die Anmeldung erfolgt über die Jugendförderung, bevorzugt online via www.jufö.de. Es besteht auch die Möglichkeit der telefonischen Anmeldung unter 06232 14- 1900.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen Tina Schäfer telefonisch unter 06232 14- 1916 zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer