Neustadt – Unfall zwischen Lkw und eine Pedelecfahrerin

Neustadt/Weinstraße (ots) Am Montag, dem 24.03.2024, gg. 09:35 Uhr kam es in der Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Winzinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw und eine Pedelecfahrerin beteiligt war. Nach bisherigen Erkenntnissen standen sowohl die Zweiradfahrerin als auch der Lkw nebeneinander an der rot zeigenden Ampelanlage an der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße. Bei grün fuhren beide los und einige Meter weiter in Höhe der Linksabbiegerspur geriet der Lkw nach rechts und streifte die Radfahrerin, die daraufhin stürzte. Die Frau trug Verletzungen an Knie und Händen davon, wurde durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Das Pedelec erlitt einen Totalschaden.

