Mannheim – „Zwischen Himmel und Erde – verbunden“

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ökumenische Gedenkfeier für zu früh geborene und verstorbene Kinder auf dem Hauptfriedhof

Wenn ein Kind viel zu früh, viel zu unerwartet geht – noch bevor es richtig im Leben angekommen ist – bleibt eine Stille zurück, die unendlich schmerzt und die Worte kaum fassen können. Die Sehnsucht nach einem Platz für Trauer und Erinnerung ist groß – ebenso der Wunsch, nicht allein zu sein in diesem Schmerz. Um Betroffenen Raum für gemeinsames Gedenken zu geben, lädt die ökumenische Klinikseelsorge der Universitätsmedizin Mannheim zur Gedenkfeier für zu früh geborene und verstorbene Kinder am Samstag, 5. April, um 10.30 Uhr in der Trauerhalle des Hauptfriedhofs Mannheim ein. Der Titel der Gedenkfeier lautet „zwischen Himmel und Erde – verbunden“.

Trauer, Erinnerung, Trost in der Gemeinschaft

„Trauer braucht Raum. Erinnerung braucht Gemeinschaft. Hoffnung braucht Licht“, betonen die Seelsorgenden. Daher sind Müttern, Vätern, Geschwistern oder Großeltern, auch immer weitere Angehörige und Freunde unabhängig von ihrer religiösen oder weltanschaulichen Prägung bei dieser Gedenkfeier willkommen. Einfühlsam führen der evangelische Diakon Thomas Schäfer und seine katholische Kollegin Gemeindereferentin Barbara Kraus durch die Andacht mit dem Titel „Zwischen Himmel und Erde – verbunden“.

Die Gedenkfeier endet am so genannten Schmetterlingsgrabfeld mit einem Abschlussritual. Kraus und Schäfer wissen: „Menschen, die ihr Kind verloren haben, noch bevor es das Licht der Welt erblickt hat, brauchen Orte für Trauer und Abschied.“ Zugleich würden die Trauernden bei dieser Feier auf dem Hauptfriedhof spüren, dass sie mit ihrem Schmerz nicht allein sind. Die Erfahrung zeige, dass das Zusammenkommen mit Menschen, die einen ähnlichen Verlust erlebt haben, tröstend und hilfreich sein kann. Daher werden Betroffene und Angehörige zwei Mal im Jahr, ihm Frühling und im Herbst, vom ökumenischen Team zu dieser Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof eingeladen. Der Gedenkgottesdienst wird unterstützt vom Friedhofsamt der Stadt Mannheim. Auch das so genannte „Schmetterlingsgrabfeld“ – als besonderen Ort des Erinnerns wurde auf Initiative der Klinikseelsorge geschaffen.

Zusätzliche professionelle Begleitung

Weitere Unterstützung bietet darüber hinaus unter anderem der Ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA für Mütter und Väter und Geschwisterkinder, die den Verlust eines Kindes betrauern. Neu ist die Trauergruppe für Eltern, die am 5. April das Thema „Meine Plätze! Orte finden, die Kraft und Trost schenken“ in den Blick nimmt. Termine und weitere Informationen zu diesem Angebot, das in Kooperation mit der Katholischen Kirche in Mannheim im Frühjahr gestartet ist, gibt es per E-Mail an: oek.kinderhospizdienst.mannheim@diakonie.ekiba.de oder telefonisch unter 0621/28 000 351.

Quelle: Katholisches Stadtdekanat Mannheim