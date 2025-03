Mannheim – Verzögerungen bei der Abfallwirtschaft

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Bio-Tour und Sperrmüllabfuhr verzögern sich

Aufgrund eines vergangenen Warnstreiks und krankheitsbedingter Personalengpässe bei der Müllabfuhr kann die Biotonne aktuell nur 14-täglich geleert werden. Der Leerungsrhythmus orientiert sich an dem der Wintermonate (von November bis einschließlich Februar). Das bedeutet: ist im Winter die Biotonne in der geraden Woche geleert worden, erfolgt die Abfuhr nun ebenfalls in der geraden Woche. Genauso verhält es sich bei einer Leerung in der ungeraden Woche.

Auch bei der Abholung von Sperrmüll kommt es aktuell zu Verzögerungen.

Sonderschicht bei der Müllabfuhr am Samstag

Bereits an den vergangen beiden Samstagen gab es Sonderschichten in mehreren Stadtteilen. Hier wurde in erster Linie Sperrmüll abgeholt, der aufgrund der Verzögerung bislang liegen geblieben war. Die Stadt tut alles, um die Rückstände schnell aufzuarbeiten und bittet gleichzeitig um Verständnis.