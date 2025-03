Mannheim – Eishockeyspiel der Adler Mannheim wird um Dienstag (25.3) live um 19.30 Uhr im Fernsehen übertragen

Mannheim / Metroporegion Rhein-Neckar. Für das fünfte Spiel im Play-off-Viertelfinale der DEL am Dienstag, 25. März um 19.30 Uhr, zwischen den Adler Mannheim und dem EHC Red Bull München gibt es noch Restkarten für den Besuch in der SAP Arena in Mannheim.

Das Spiel wird auch beim Fernsehsender DF1 live übertragen, die Übertragung beginnt um 19.15 Uhr und das Spiel beginnt um 19.30 Uhr.

Nach dem 2:0-Auswärtssieg am Sonntagabend beim EHC Red Bull München haben die Mannheimer Adler den zweiten Sieg geholt und zum 2:2-Spielstand nach Siegen ausgeglichen. Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden in München traf Adler-Kapitän Marc Michaelis bereits in der 3. Minute in Überzahl zum 1:0. Im zweiten Drittel sorgte Jyrki Jokipakka bereits in der 36. Minute für den 2:0-Endstand. Nach dem Spiel am heutigen Dienstag findet dann das sechste Spiel am Freitag, 28. März, wieder in München statt. In der „Best of seven“-Serie erreicht die Mannschaft das Halbfinale, welche zuerst vier Spiele gewinnt. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Adler-Torhüter Arno Tiefensee kassierte beim 2:0-Sieg in München kein Gegentor (Foto Michael Sonnick)