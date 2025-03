Hockenheim – Unternehmensempfang 2025

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Hockenheimer Stadthalle öffnete für rund 200 Unternehmerinnen und Unternehmern ihre Türen, die der Einladung der Stadt zum diesjährigen Unternehmensempfang gefolgt sind.

Nachdem die Akustikband „Wörner Cocktail“ den Abend musikalisch eröffnete, betrat Oberbürgermeister Marcus Zeitler die Bühne und begrüßte die Geschäftsleute herzlich. In seiner Präsentation untermalte er mit einigen Darstellungen die Wichtigkeit des Unternehmertums für Hockenheim und dankte den rund 2.600 Gewerbetreibenden, die sich Hockenheim als ihren Standort ausgesucht haben.

Zudem informierte er über spannende Projekte, unter anderem die Entwicklung des Gewerbegebietes „Mörscher Weg“, das schon seit einigen Jahren in Planung sei und durch das Brutgebiet der Haubenlerche immer wieder in Verzug geriet. Ein weiteres wichtiges Projekt sei auch das Aquadrom: „Ein Schwimmbad, in dieser Größenordnung, ist eine freiwillige Leistung. Nicht jede Stadt bietet dies an, doch wir möchten unseren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, dass sie für einen angemessenen Eintrittspreis, einen erholsamen Tag im Aquadrom verbringen können. Vielen Dank an alle Unternehmen mit Sitz in Hockenheim, denn auch dank Ihnen können wir solche Projekte fördern“, so Oberbürgermeister Marcus Zeitler.



Es folgte ein Imagefilm über das wunderschöne Taiwan, um auf den Gastredner Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh, Repräsentant Taiwans, einzustimmen. Prof. Dr. Shieh hielt einen Vortrag über „Halbleiter mit Volldampf, Demokratie ohne Zweifel“, welcher bei den Gästen einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Im Nachgang stand vor allem der persönliche Austausch im Vordergrund und so konnte beim anschließenden Empfang ein intensives Networking betrieben werden. Die Unternehmerinnen und Unternehmen nutzten dies Möglichkeit rege und der Abend konnte so gebührend ausklingen.

Bildunterschrift:

Bild 1: Oberbürgermeister Marcus Zeitler (rechts) überreichte dem Gastredner Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh (links) als Dank einen Präsentkorb. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Bild 2: (Von links nach rechts): Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Landtagsabgeordneter Andreas Sturm, Bundestagsabgeordneter Olav Gutting, Gastredner Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh und Bürgermeister Matthias Beck genießen den Abend beim Hockenheimer Unternehmensempfang. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)