Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Zwei hochwertige Audis entwendet – Zeugen gesucht

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Montag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr, einen Audi Q7 aus der Bürgermeister-Hund-Straße sowie Montagfrüh gegen 00:15 Uhr einen Audi S8 aus der Karlstraße.

Beide Fahrzeuge verfügen über eine Keyless Go-Funktion. Der Gesamtdiebstahlschaden lässt sich derzeit nicht beziffern. In Tatortnähe sollen sich zudem ein verdächtiger silberner Mercedes bzw. ein schwarzer VW aufgehalten haben. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Hinweis:

Viele hochwertige Fahrzeuge sind mit einem Keyless Go-System ausgestattet. Mit Hilfe dieses Systems erkennen damit ausgestattete Fahrzeuge über ein Funksignal den zugehörigen Schlüssel, wenn er sich in der Nähe des Fahrzeugs befindet, wodurch sich das Auto öffnen und starten lässt. Allerdings bergen diese Systeme auch Sicherheitslücken. Oft sehen es die Täter auch gezielt auf Fahrzeuge ab, die unmittelbar vor oder in der Nähe zum Hauseingang abgestellt sind. Die Polizei bittet daher um Beachtung der nachfolgenden Präventionsmaßnahmen:

– Legen Sie den Schlüssel, wenn möglich, nicht in der Nähe der

Haus- oder Wohnungstüre ab.

– Falls doch, dann schirmen Sie das Funksignal durch geeignete

Maßnahmen ab (z. B. durch den Kauf spezieller Behältnisse).

Machen Sie dazu den Selbsttest am Fahrzeug.

– Achten Sie stets auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in Ihrer

Nachbarschaft und rufen Sie im Zweifel die Polizei.

– Sie können auch bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges sowie bei

der Fachwerkstatt Ihres Vertrauens nachfragen, ob und welche

weitere Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

– Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern,

erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de sowie bei den

regionalen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

Betroffene werden wiederum gebeten, so schnell wie möglich die Polizei zu verständigen und den Autodiebstahl anzuzeigen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim