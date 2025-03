Heidelberg-Weststadt: Kiosk am Alois-Link-Platz wird saniert – Arbeiten starten im Sommer

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg hat gut 2.600 Sonnenstunden pro Jahr. Zugleich ist in ganz Deutschland die Hautkrebsrate in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Deswegen ist es essenziell, schon in jungen Jahren den richtigen Umgang mit UV-Strahlen zu erlernen. Hier setzt die Kampagne „Clever in Sonne und Schatten“ der Deutschen Krebshilfe an, welche das ... Mehr lesen »