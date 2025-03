Heidelberg – Fashion Revolution Weeks April 2025

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 01.-30.04.25 werden die Fashion Revolution Weeks in Heidelberg zum 5. Mal stattfinden. Wir sind Teil der internationalen Fashion Revolution-Bewegung, die weltweit in über 80 Ländern, auf die sozialen und ökologischen Missstände in der Textilindustrie aufmerksam macht – und dabei vor allem zum Handeln anregen will. In Heidelberg wird es an dezentralen Orten zahlreiche Events wie beispielsweise Kleidertausch, Upcycling, Informationsveranstaltungen sowie zahlreiche Workshops von etwa 40 Akteur*innen geben. Die Heidelberger Kampagne wird koordiniert vom Weltladen Heidelberg mit verschiedenen Kooperationspartner*innen.

Am Sonntag den 27.04. wird das Haupt-Event im Karlstorbahnhof von 13-18 Uhr stattfinden. Im letzten Jahr wurde es von ca. 800 Menschen besucht.

Quelle: Welthaus Heidelberg