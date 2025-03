Germersheim – Registrierung für Stadtradeln im Landkreis ab sofort möglich

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 4. bis 24. Mai sind die Menschen im Landkreis Germersheim aufgerufen, sich am Stadtradeln-Wettbewerb zu beteiligen. Schon jetzt können sich Interessierte in der App oder unter www.stadtradeln.de/landkreis-germersheim.de für eine Teilnahme am Wettbewerb registrieren. Auch Schulen haben ab sofort die Möglichkeit sich einzutragen. Die Internet-Adresse hierfür lautet www.stadtradeln.de/schulradeln-rlp.

Das Stadtradeln zählt zu einer der weltweit größten Fahrrad-Wettbewerbe und –Kampagnen. Die Teilnehmenden sind angehalten, im Zeitraum des Wettbewerbs möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei geht es neben den Aspekten Klimaschutz und mehr Lebensqualität innerhalb der Kommunen auch um eine engagierte Radverkehrsförderung – und letztlich um mehr Spaß beim Fahrradfahren.

Die teilnehmenden Kommunen im Landkreis Germersheim haben in den zurückliegenden Jahren im Landesvergleich herausragende Positionierungen und Erstplatzierungen erzielt. Das Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung wird am Ende der einzelnen Wettbewerbe, wie in den vergangenen Jahren, eine eigene Preisverleihung organisieren und die jeweils erfolgreichsten Teams und Kommunen prämieren.

Kreisverwaltung Germersheim