Weinheim – Roman-Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“ nach Jules Vernes hautnah erleben

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Roman-Klassiker hautnah erleben – Das Schauspiel-Spektakel „In 80 Tagen um die Welt“ nach Jules Vernes gibt es am 10. April in der Stadthalle Weinheim zu sehen.

Herausforderungen sind da, um sie anzunehmen und zu meistern. So sieht das auch Phileas Fogg. Der wagemutige Gentleman aus London geht eine riskante Wette ein: In 80 Tagen will er die Welt umrunden. In Weinheim können Zuschauer die große Reise am 10. April in der Stadthalle genießen.

Zusammen mit seinem gerade erst neu angestellten Diener Passepartout begibt sich Phileas Fogg auf die fantastische Abenteuerreise rund um den Globus. Verfolgt werden die beiden dabei von Inspektor Fix, der sie zu stoppen versucht. Denn in der Bank of England wurde ein Raub verübt und die fluchtartige Abreise der beiden Männer erscheint unter diesen Umständen verdächtig. Auf den damals üblichen Verkehrsmitteln – Dampfen, Eisenbahnen, Elefantenrücken – und über alle Ozeane hinweg liefern sich Fogg und Passepartout einen rasanten Wettlauf gegen die Zeit. Sie treffen auf ihrer Reise auf verschiedene Hindernisse, die es zu bewältigen gilt.

Letztendlich stellt sich die Frage: Gewinnt Fogg die Wette, die er mit den Mitgliedern des Reform Clubs in London geschlossen hat? Schafft er es zusammen mit seinem Diener innerhalb der 80 Tage wieder in London einzutreffen? Oder doch nicht?

Die Geschichte des weltberühmten Romans von Jules Vernes aus dem Jahr 1873 – in Weinheim aufgeführt vom Ensemble Persona – begeistert seit über 150 Jahren Jung und Alt. In dem schillernden Schauspiel-Spektakel erzählt Jules Verne von dem fiebrigen Streben nach Erfolg. Zudem werden mit Leichtigkeit und Witz zentrale Fragen an unsere moderne Existenz gestellt.

Das Stück von Soeren Voima „In 80 Tagen um die Welt“ wird am Donnerstag, 10. April, 19.30 Uhr in der Weinheimer Stadthalle aufgeführt. Tickets gibt es ab 13.50 Euro. Vorverkauf in Weinheim: Tourist-Information und im Kartenshop DiesbachMedien, sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen, online: www.reservix.de

Quelle/Foto: Stadtverwalung Weinheim