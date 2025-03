Weinheim – Frühlingsgefühle unter den zwei Burgen – Lebendiges Weinheim: Weinheimer Frühling mit verkaufsoffenem Sonntag am 6. April – Zwei weitere im Jahr der Heimattage

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Sonntag für alle Sinne – keinem geringeren Anspruch möchte der Weinheimer Frühling am 6. April auch in diesem Jahr gerecht werden. „Wir freuen uns auf viele Gäste, Kundinnen und Kunden, die in unserer Zweiburgenstadt einen wunderschönen Erlebnissonntag verbringen können”, heißt es in einer Mitteilung des Vereins „Lebendiges Weinheim”. Der ehrenamtliche Vorstand der Interessensvertretung des Weinheimer Einzelhandels organisiert diesen besonderen Sonntag in der City im Schulterschluss mit der Stadtverwaltung.



Sonntagsshopping von 13 bis 18 Uhr

Kernstück ist dabei der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die teilnehmenden aktiven Einzelhändler überraschen hierbei ihre Kundinnen und Kunden traditionell mit besonderen Aktionen. Feines aus Küche und Keller von lokalen Anbietern findet sich sowohl auf dem Dürreplatz, als auch natürlich bei den Gastronomiebetrieben am Marktplatz. Kinderschminken und eine Fahrradcodier-Aktion des ADFC runden das Familienprogramm ab, während Freunde exotischer Stauden und Hölzer im für Besuch und Verkauf geöffneten Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof fündig werden. Des Weiteren sorgen im gesamten Innenstadtgebiet verschiedene hochwertige Stände mit ihren Angeboten von Pflanzen über Accessoires bis zum Kunsthandwerk für buchstäbliche Frühlingsgefühle. Der Verein “Zweiburgen-Gutschein” stellt ein Glücksrad auf, wer hier dreht und mit Fortuna im Bunde ist, kann eben jene Zweiburgen-Gutscheine gewinnen. “Auch 2025 erwartet die Weinheimer und ihre Gäste aus nah und fern ein bunter Mix aus Einkaufsvergnügen, Kulinarik und Erlebnisangeboten. Daher freuen wir uns natürlich sehr auf diesen besonderen Sonntag am Fuße unserer beiden Stadtwahrzeichen”, heißt es in der Mitteilung des Vereins Lebendiges Weinheim abschließend.

Highlights des Sonntags sind eine Ausstellung in der Galerie Klüber mit der Künstlerin Karoline Kroiss und dem Künstler Skenar 73, die am 5. April eröffnet wird und am Sonntag geöffnet ist. Außerdem eine Fülle von Veranstaltungen zum 15-jährigen Bestehen der „Weinheim Galerie“. Der „Weinheimer Frühling“ ist in diesem Jahr der erste von sogar drei Verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr der Heimattage 2025. Die weiteren sind dann zur großen Leistungs- und Gewerbeschau am 18. Mai sowie am 14. September, wenn zum Weinheimer Herbst auch der Landesfestumzug durch die Stadt zieht.

INFO: Weinheimer Frühling am 6. April von 13 bis 18 Uhr. Weitere Informationen zum Programm und der Verein “Lebendiges Weinheim” finden sich online unter www.lebendiges-weinheim.de

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim