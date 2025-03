Weinheim – Frischer Wind für die Partnerschaft – DRK-Ortsverein Weinheim baut Beziehungen mit dem Partnerverein in Imola auf – Empfang im Rathaus

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Weinheim und dem norditalienischen Imola besteht eine formelle Städtepartnerschaft, die es gilt, immer wieder mit Leben zu füllen. Anlass für den Vorstand des DRK-Ortsvereins Weinheim, den Kontakt zum Croce Rossa Italiana – Comitato di Imola, der entsprechenden Schwesterorganisation in Imola, zu suchen. Mit Unterstützung von Luca Panizzo, einem Italiener aus Venezien, der seit fünf Jahren in Weinheim lebt und mittlerweile als Sanitäter und Vorstandsmitglied im DRK Weinheim tätig ist, war es Mitte des letzten Jahres gelungen, Sprachbarrieren zu überwinden und erste Absprachen mit dem Roten Kreuz in Imola zu treffen. Auf Einladung des Ortsvereins waren nun die fünf Mitglieder des CRI-Komitees – Alessandro Brunori (Präsident), Denise Bertini (Vizepräsidentin) und die drei Beisitzer Silvia Cavina, Andrea Pirazzoli und Francesco Zanella (Beisitzer) erstmals zu Gast in Weinheim. Oberbürgermeister Manuel Just begrüßte die Delegation aus Imola und die Vertreter des DRK Weinheim um ihren Vorsitzenden Prof. Dr. Rudolf Large im Weinheimer Schloss. Mit dabei war auch Christiane Hammoudi, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands Mannheim.

OB Just betonte die Bedeutung der Städtepartnerschaft mit Imola. Mittlerweile könne man auf 34 gemeinsame Jahre zurückblicken. In dieser Zeit kamen zahlreiche und vielfältige Begegnungen in Bereichen Schulen, Sport, Musik und Kunst zustande, wenngleich diese in den vergangenen Jahren weniger geworden seien. Umso mehr freue er sich über die aktuelle Initiative innerhalb der Rotkreuzbewegung. Das Rote Kreuz in Imola und in Weinheim sei durch die gleichen Ideen und Grundsätze vereint. Er zeigte sich deshalb zuversichtlich, dass es dem Roten Kreuz gelingen werde, eine dauerhafte Zusammenarbeit und einen regen Austausch aufzubauen. Präsident Brunori bedankte sich im Namen der Delegation für den herzlichen Empfang in Weinheim. Die Mitglieder des Komitees hätten wahre Freunde im Deutschen Roten Kreuz und in der Stadt Weinheim gefunden. Man verstehe sich hervorragend und genieße das interessante Besuchsprogramm. Ebenso wie in Italien seien die Aufgaben im Ortsverein Weinheim und im zugehörigen Kreisverband Mannheim vielfältig. Die gemeinsame Rotkreuzidee verbinde die Ehrenamtlichen über Grenzen hinweg. Zum Abschluss seiner Ansprache überreichte er OB Just ein persönliches Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Imola. Auch dieser freue sich sehr darüber, dass die Initiative des Roten Kreuzes die Städtepartnerschaft weiter vertiefe.

Der Weinheimer Vorsitzende Rudolf Large dankte OB Just und seinem italienischen Amtskollegen Brunori für die bewegenden Worte. In seinen Dank schloss er auch die Referentin des Oberbürgermeisters und Zuständige für die Städtepartnerschaften, Frau Gabriele Lohrbächer-Gérard, ein. Er freue sich nicht nur über das herzliche Miteinander zwischen den italienischen Kameradinnen und Kameraden und den Weinheimer Mitgliedern des Jugendrotkreuzes, der Bereitschaft und der Sozialarbeit, er sei auch glücklich über die wohlwollende Begleitung und die tatkräftige Unterstützung durch die kommunalen Verwaltungen der beiden Partnerstädte. Der Empfang wurde mit einem Rundgang durch die Räumlichkeiten und einem weiten Blick vom Turm des Schlosses abgerundet.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim