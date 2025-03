Waibstadt – Einbruch in Arztpraxis – Zeugen gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag Zutritt zu einer Arztpraxis in der Neidensteiner Straße. Die Unbekannten hebelten hierfür zunächst ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Praxis. Auch im Inneren brachen sie mehrere verschlossene Bürotüren auf und suchten nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde eine geringe Summe Bargeld entwendet. Anschließend verließen die Unbekannten die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend genannt werden. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchs Geschehen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim