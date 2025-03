Südliche Weinstrasse – Vorsorgen durch Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung – Vortrag am 2. April

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Durch Alter oder Krankheit können Menschen in kurzer Zeit in eine Verfassung geraten, in der sie ihre Angelegenheiten nicht mehr alleine erledigen können. Was dann? Wer darf dann die notwendigen Zahlungen vom Konto vornehmen? Wer kümmert sich um Gespräche mit Arzt oder Ärztin? Wie kann auch am Lebensende eine würdige Pflege und Versorgung nach den eigenen Wünschen sichergestellt werden?

All diese Fragen können in einer Vorsorgevollmacht beziehungsweise in einer Patientenverfügung geregelt werden. Wo die Unterschiede in der Vorsorge liegen und was es zu beachten gilt, um zur passenden Vorsorge zu kommen, darüber informiert Johannes Pfeiffer vom AWO Betreuungsverein SÜW e.V. im Wohnpark Südliche Weinstraße, Tischbergerstraße 4, Bad Bergzabern am Mittwoch, 2. April, um 17 Uhr. Alle Interessierten sind willkommen.

Weder Freunde noch Angehörige haben ohne spezielle Vollmacht das Recht, stellvertretend zu handeln oder zu entscheiden. Fehlt eine Vollmacht, bestellt das Betreuungsgericht eine gesetzliche Betreuungsperson. Das kann eine Person aus dem Kreis der Angehörigen sein, muss aber nicht.

Da die eigene Recherche im Internet für die eigene Vorsorge für viele frustrierend und häufig nicht zielführend ist, informieren die Betreuungsvereine kostenfrei und praxisnah über die Vorsorgemöglichkeiten. In vielen Fällen ist auch der Gang zum Notar oder der Notarin nicht unbedingt notwendig.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung zum Vortrag notwendig.

