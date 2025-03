St. Leon-Rot – Diebstahl von drei hochwertigen Autos – Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in St. Leon-Rot drei hochwertige Fahrzeug der Marken BMW und Audi entwendet. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht einen BMW X 5, einen Audi S 5 Sportback sowie einen Audi Q 5, die vor unterschiedlichen Anwesen in Wohngebieten im Gemeindegebiet von St. Leon-Rot abgestellt waren. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Modelle mit dem sogenannten Keyless-Go-System. Der Gesamtdiebstahlschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffert.

Eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos. Ein Hinweis deutete darauf hin, dass sich eines der Fahrzeuge am Montagmorgen im Bereich Sinsheim befinden solle. Eine Fahndung, auch mittels eines Polizeihubschraubers, konnte diesen Hinweis jedoch nicht bestätigen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge, bzw. auch zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim