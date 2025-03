Speyer – KATWARN-Themenabo für Frühjahrsmesse und Räumungsübung verfügbar

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei großen Veranstaltungen in Speyer sind über die kostenlose App KATWARN spezifische Themenabos und damit Sicherheitsinformationen zu ausgewählten Anlässen verfügbar.

So auch bei der diesjährigen Speyerer Frühjahrsmesse, die vom 4. bis 21. April 2025 auf dem Festplatz stattfindet.

Für die gesamte Dauer der Frühjahrsmesse ist das Themenabo „Frühjahrsmesse Speyer 2025“ abrufbar, mit dem Besucher*innen der Veranstaltung aktuelle Mitteilungen der Veranstaltungsleitung wie Sicherheitshinweise oder Warnmeldungen direkt über die App erhalten.

Sobald die App KATWARN auf dem Smartphone installiert ist, können Besucher*innen das Thema „Frühjahrsmesse Speyer 2025“ abonnieren.

Plakate, welche über die App KATWARN sowie das Themenabo informieren und scanbare QR-Codes abbilden, werden auf der Frühjahrsmesse ausgehängt sein. Weitere Informationen sind unter https://www.katwarn.de/themen-abos.php sowie unter www.speyer.de/themenabos erhältlich.

Im Rahmen der Räumungsübung des Brand- und Katastrophenschutzes, die am 8. April 2025 auf der Frühjahrsmesse stattfindet, wird dieser Service gezielt zum Einsatz kommen:

Das Festgelände der Frühjahrsmesse öffnet an diesem Tag bereits um 10.30 Uhr, um das Räumen einer Großveranstaltung so realitätsnah wie möglich zu erproben.

Im Verlauf der Übung wird ein Räumungsalarm für das Veranstaltungsgelände ausgelöst und den damit verbundenen Anweisungen ist Folge zu leisten.

Das Themenabo „Frühjahrsmesse Speyer 2025“ wird zu diesem Zweck eingebunden, sodass die Teilnehmenden, die den Service auf ihrem Smartphone abonniert haben, diesen unterstützend hinzuziehen können.

Wer als Statist*in an der Übung teilnehmen möchte, kann sich unter www.bks-portal.rlp.de anmelden. Der direkte Link zum Anmeldeportal sowie weitere Informationen zur Übung sind unter www.speyer.de/räumungsübung abrufbar.

Fragen können per E-Mail an fruehjahrsmesse@feuerwehr-speyer.org gerichtet werden.

Quelle: Stadt Speyer