Rhein-Pfalz-Kreis – „Frühjahrsputz“ 2025 in Mutterstadt steht an

Auch in diesem Jahr findet in Mutterstadt ein „Frühjahrsputz“ der Landschaft statt. Die gesamte Bevölkerung ist zum Mitmachen eingeladen. Eine saubere Gemeinde ist sicherlich der beste erste Eindruck, den man Mitbürgern und Besuchern präsentieren kann.

Die Gemeindeverwaltung lädt deshalb für Samstag, 5. April 2025, zur Müllsammelaktion „Sauberes Mutterstadt“ ein. Aktiv mitmachen können alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vereine, Schulen, Kindergärten und sonstige Organisationen sind angesprochen. Eingesammelt wird Unrat, der meist gedankenlos weggeworfen wurde.

Treffpunkt ist um 9 Uhr, am Rathaus, Oggersheimer Straße 10, Mutterstadt. Dort werden die Freiwilligen in Gruppen eingeteilt und mit der notwendigen Ausrüstung ausgestattet (Arbeitshandschuhe bitte selbst mitbringen). Gesammelt wird zunächst im gesamten Ortsgebiet und den Zufahrten der Gemarkung Mutterstadt. Bei entsprechendem Interesse und nach vorheriger Absprache ist es auch denkbar in anderen Bereichen Mutterstadts tätig zu werden, beispielsweise auf den Mutterstadter Spielplätzen. Wie in den Vorjahren sorgt der Gewerbeverein Mutterstadt wieder für die Verpflegung der freiwilligen Helfer.

Informationen erhalten Sie bei Michael Hemberger unter

Telefon: 0 62 34 – 94 64 71 oder E-Mail: michael.hemberger@mutterstadt.de