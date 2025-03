Mosbach – Sommertagszug am 30. März!

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Winter hat ausgedient – jetzt kommt der Frühling! Am 30. März vertreiben wir mit dem traditionellen Sommertagszug die kalte Jahreszeit. Mit dabei sind Schulen, Kindergärten, Musikgruppen und die Bäckerinnung, die mit bunten Sommertagsstecken, kreativen Kostümen und fröhlichen Liedern für eine mitreißende Atmosphäre sorgen.

Los geht’s um 14:00 Uhr mit der Zugaufstellung hinter dem Landratsamt (Zugang über die Scheffelstraße), wo auch die traditionellen Sommertagsbrezeln verteilt werden. Um 14:30 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung – vorbei am Busbahnhof, durch die Fußgängerzone bis zum Marktplatz, wo ein spannendes Bühnenprogramm auf die Besucher wartet.

Die Gäste können sich auf Auftritte der Musikschule Mosbach, der Ballettschule Holzschuh und artArtistica freuen. Außerdem bietet die MoKaBa Getränke und Schüler*Innen der Augusta-Bender-Schule Süßigkeiten an.

Ein großes Dankeschön geht an den Fischereiverein Mosbach, der die Stecken gesammelt und vorbereitet hat sowie an Franz Otto Kipphan, der das Bastelmaterial an die Institutionen verteilt hat.

Sollte der Winter sich hartnäckig wehren, gibt es aktuelle Infos zur Witterungslage am Veranstaltungstag ab 13:00 Uhr unter 06261/82-333 und auf www.mosbach.de.

Tipp: Kostenfreies Parken gibt’s z. B. im City-Parkhaus!

Mosbach, den 21.03.2025, Schön/Wg

Quelle Stadt Mosbach

Bildquelle: Archiv Stadt Mosbach