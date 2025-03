Mannheim – SÖHNE MANNHEIMS JAZZ DEPARTMENT – WEEKEND

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das vierte SÖHNE MANNHEIMS JAZZ DEPARTMENT-WEEKEND präsentiert wieder prominente Gäste:Die Söhne-Jazzheads Kosho (Gitarre), Ralf Gustke (Drums) und Edward Maclean (Bass) laden am 28. und 29. März ein zu zwei Shows mit Pianist Ulf Kleiner und Tenorsaxophonist Alberto Menéndez.

Ulf Kleiner spielt Klavier, seitdem er denken und laufen kann. Der Dozent für Jazzpiano an der Uni Mainz arbeitet u.a. mit Fola Dada, DePhazz, Joo Kraus, Jeff Cascaro, der HR Bigband, Charlie Mariano oder Ian Pooley. Er ist Produzent diverser Alben und veröffentlichte 2020 sein vielbeachtetess Alum “Pianoskop”.

Mit der Einladung von Ulf Kleiner zum SÖHNE MANNHEIMS JAZZ DEPARTMENT-WEEKEND schließt sich ein Kreis, denn sein Klavierspiel prägt auch maßgeblich das Debütalbum des SÖHNE MANNHEIMS JAZZ DEPARTMENT, das 2020 auf Anhieb die Top 5 der deutschen iTunes-Jazz-Charts erreichte.

Mit Alberto Menéndez ist ein Jazz-Weltenbürger zu erleben: Der Tenorsaxofonist und Dozent an der Mannheimer Musikhochschule arbeitete in seiner Laufbahn mit namhaften Persönlichkeiten der nationalen und internationalen Jazzszene, unter anderem mit Benny Bailey, Karl Berger, Conrad Herwig, Brian Lynch, Emil Mangelsdorf oder Tony Lakatos und performte auf zahlreichen internationalen Festivals wie dem Pariser JVC Festival Glastonbury, Roskilde oder dem Enjoy Jazz Festival, wo er sein Album “Everything will be alright” präsentierte.

Zusammen mit Kosho (Gitarre), Ralf Gustke (Drums) und Edward Maclean (Bass) ist ein frei schwingender Jazz-Entwurf zu erwarten, der keine Grenzen definiert, aber immer wieder im Pop Anker wirft. Neben Söhne-Songs in neu arrangierten Jazzversionen darf man sich auf einige Überraschungen freuen.

2020 hat das SÖHNE MANNHEIMS JAZZ DEPARTMENT mit dem gleichnamigen Debütalbum für Aufsehen gesorgt „Sensitiv und geschmackvoll reduziert” urteilte das Magazin Jazzpodium, „elegant fließende Musik” konstatierte das Magazin Jazzthing. Das Debütpr.sentierte SÖHNE MANNHEIMS-Hits wie „Das hat die Welt noch nicht gesehen” oder „Geh davon aus” völlig neu interpretiert – als filigrane, sensible Jazz-Versionen, mit raffinierten Phrasierungen, spannenden Rhythmuswechseln und Koshos virtuosem Gitarrenspiel. Eine Hommage an die Originale und gleichzeitig eine Neudefinition im Hier und Jetzt des zeitgenössischen Jazz.

SÖHNE MANNHEIMS JAZZ DEPARTMENT – WEEKEND

Freitag, 28.03 und Samstag, 29.03.

Schatzkistl Club // Hotel Leonardo Royal // Mannheim // 20 Uhr

Kosho // Ralf Gustke // Edward Maclean

Special Guests: Ulf Kleiner (Piano) & Albert Menéndez (Saxofon)

Quelle: Magnelia Necoy & Ralf Laubscher GbR, Artist Management SÖHNE MANNHEIMS