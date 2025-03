Mannheim – Minister Peter Hauk eröffnet diesjährigen Maimarkt – Mehr als 1.000 Aussteller vom 26. April bis 6. Mai auf Deutschlands größter Regionalmesse

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Polit-Prominenz am Maimarkt-Eröffnungstag: Peter Hauk MdL, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, wird Deutschlands größte Regionalmesse am 26. April um 10 Uhr offiziell eröffnen. „Seit Jahrhunderten ist der Mannheimer Maimarkt eine feste Größe und etablierter Treffpunkt für die ganze Metropolregion Rhein-Neckar und weit darüber hinaus“, so Hauk. „Angesichts der derzeitigen weltweiten Herausforderungen zeigen sich die besondere Bedeutung lokaler und regionaler Lieferketten und die Stärken der heimischen, bäuerlichen Familienbetriebe sowie der mittelständisch geprägten Unternehmen der Ernährungswirtschaft. Auf dem Maimarkt können Sie ihr ‚Können‘ schmecken, sehen und erleben!“

Grußworte sprechen Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht und Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Alle Maimarkt-Besucherinnen und -besucher sind herzlich dazu eingeladen! Nach der Eröffnungsfeier im Festzelt werden sich die Ehrengäste bei einem Rundgang über die Angebote der über 1.000 Aussteller in den 41 Hallen und auf dem großen Freigelände informieren.

Bauen und Energie, Haus und Garten, Gesundheit, Fitness, Reisen, Kultur und Genuss: Vom 26. April bis 6. Mai bietet der Maimarkt Mannheim spannende Neuheiten, Bewährtes und Praktisches, Infotainment und persönliche Beratung direkt am Messestand. In den Sonderschauen taucht man in andere Welten ein, erhält wertvolle Insider-Tipps und bestaunt spektakuläre Vorführungen. In den Tierzelten zeigen Tierzuchtverbände, wie moderne Landwirtschaft funktioniert. Das Maimarkt-Turnier bringt Springen, Dressur und Para-Dressur der Spitzenklasse. Bereits jetzt sind ermäßigte Eintrittskarten an über 200 Vorverkaufsstellen sowie online unter www.maimarkt.de erhältlich.

Info:

Maimarkt Mannheim

26. April bis 6. Mai 2025, täglich von 9 bis 18 Uhr

Vorverkauf vom 10. März bis 25. April 2025

Mehr Infos, Vorverkaufsstellen und Online-Tickets unter www.maimarkt.de

facebook.com/Maimarkt.MA

instagram.com/maimarktmannheim

