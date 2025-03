Mannheim – Earth Hour 2025: Kunst trifft Klima

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Leckere Kuchen, gute Musik und viele blaue Schuhe: Beim Opening Event zur Earth Hour am 22. März kamen Kunst und Klimaschutz zusammen. Alte, unbrauchbare Schuhe wurden an diesem Nachmittag im Peer 23 mit kobaltblauer Farbe von 50 Besuchern angemalt. Die Idee geht auf den Heidelberger Künstler Frank Schlottmann zurück, der mit der Aktion eine kraftvolle visuelle Botschaft für den Klimaschutz setzt. Anlass der Kunst-Mitmachaktion ist die Earth Hour am 22. März, die in diesem Jahr auf den gleichen Tag wie der Weltwassertag fällt. Das Event wurde von der Klimaschutzagentur Mannheim zusammen mit dem Peer23 e.V. und der Surfrider Foundation Baden-Pfalz organisiert.

Mit alten Schuhen und blauer Farbe ein starkes Zeichen für den Klima- und Gewässerschutz setzen: Dazu ruft die Klimaschutzagentur in der Zeit vom 22. März bis 22. April auf. „Seit 2012 finden in Mannheim kreative Aktionen zur Earth Hour zu verschiedenen Themen statt. Dieses Jahr verbinden wir die weltweite Initiative des WWF mit einer eindrucksvollen Kunstaktion, die auf die Folgen des Klimawandels für unsere Gewässer aufmerksam macht”, erklärt die erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell. „Die Farbe Blau steht für das Wasser, während die Schuhe die Menschen und ihre Rolle im Klimageschehen symbolisieren. Gemeinsam senden die blauen Schuhe eine kraftvolle Botschaft: Jeder einzelne Schritt zählt”, ergänzt Frank Schlottmann, der mit dieser Idee auf die Klimaschutzagentur im Herbst vergangenen Jahres zukam. Für seine Installationen hat Schlottmann bereits unterschiedliche öffentlichkeitswirksame Orte ausgewählt (www.bluedemonstration.org). Auch in Mannheim wurde 2020 der Marktplatz mit über 1.000 blauen Schuhen gestaltet.

Noch bis 22. April mitmachen

Tausend blaue Schuhe bis zum 22. April: Das ist das Ziel der Klimaschutzagentur und ruft deshalb Einzelpersonen, Schulen, Kitas, Vereine und Unternehmen zum Mit- und Nachmachen auf. „Über die letzten Jahre haben immer mehr Einrichtungen bei unseren Aktionen mitgemacht. Und genau das ist es, was uns motiviert: als Stadtgesellschaft zusammenrücken und gemeinsam ein starkes Zeichen setzen”, betont Marianne Crevon, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Mannheim. Kindergärten, Schulklassen und andere Gruppen, die bei der Aktion mitmachen wollen, werden gebeten, sich bei der Klimaschutzagentur anzumelden (info@klima-ma.de). Gerne unterstützt Sie das Team mit kostenfreier Farbe. Unter https://klima-ma.de/nachhaltig-leben/earth-hour gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit allen wichtigen Hinweisen. Außerdem bittet die Agentur, Fotos und Videos mit #KunsttrifftkliMA und Verlinkung zur Klimaschutzagentur (@klimaschutzagentur.mannheim) in den sozialen Medien zu verbreiten. Alternativ ist auch die Zusendung per E-Mail möglich.

Einladung zum großen Abschlussfoto

Nach dem 22. April können die bemalten Schuhe an den Künstler übergeben werden, der weitere Installationen damit vorsieht. Zudem werden alle Teilnehmenden herzlich eingeladen, sich für ein großes Abschlussfoto am Ende April zu versammeln, bei dem die bemalten Schuhe zu einem Kunstwerk arrangiert werden. Alle wichtigen Informationen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

