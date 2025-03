Mannheim – Anmeldung für Pfingstferienprogramm „Luisenstadt” im Unteren Luisenpark startet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In den Pfingstferien wird der Untere Luisenpark in der Zeit vom 10. bis 13. Juni 2025 sowie vom 16. bis 20. Juni 2025 wieder zum Schauplatz eines besonderen Abenteuers für Mannheimer Kinder zwischen 7 und 14 Jahren: Sie können dort die Gesellschaft der Spielstadt „Luisenstadt” selbst gestalten. In der Spielstadt können die Kinder beispielsweise als Mitglieder des Gemeinderats das Stadtleben prägen, die Kulturlandschaft gestalten, bei der Bank das Luisengeld verwalten oder einfach jede Menge Sport und Spiel erleben. In der „Luisenstadt” treffen sie viele Kinder, mit denen sie spannende Abenteuer erleben und neue Freundschaften schließen können.

In den beiden Ferienwochen können jeweils mehr als 250 Kinder von 9 Uhr bis 14 Uhr bei dieser Großspielaktion der Jugendförderung im Jugendamt und Gesundheitsamt ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Die Teilnahme an der Spielaktion ist kostenlos. Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, ist eine Voranmeldung unter www.ferienplattform-mannheim.de notwendig. Die Voranmeldung ist ab dem 1. April 2025 ab 18 Uhr möglich. Die Plätze werden nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen vergeben.

Zudem wird für die Kinder, die am Ferienspiel „Luisenstadt” teilnehmen, wieder eine Randzeitbetreuung von 8 bis 9 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr gegen Entgelt angeboten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter http://spielmobil.majo.de oder www.ferienplattform-mannheim.de.

Quelle: Stadt Mannheim