Ludwigshafen – Victor Lustig ou l’Apologie de l’arnaque im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Victor Lustig ou l’Apologie de l’arnaque heißt die Revue von Elsa Bontempelli, die in franzö­sischer Sprache mit deutschen Übertiteln am Samstag, 5.4. um 19.30 Uhr und am Sonntag, 6.4.2025 um 14.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen gezeigt wird.

Das vom Ensemble EL Production Paris aufgeführte Stück rollt in der Inszenierung von Elsa Bontempelli zwischen Straußenfedern, Revuetänzerinnen und Stepptanzeinlagen das Leben eines der größten Hochstapler und Betrüger des 20. Jahrhunderts, Victor Lustig, auf. Lustig, Gentleman, Trickbetrüger und Aufschneider, kennt und nutzt die Schwächen seiner Mitmen­schen rücksichtslos zum eigenen Vorteil. Als zynisch-ironischer Tausendsassa be­herrscht er souverän die Tricks der Ablenkung und Verführung und macht sich Naivität und Leichtgläu­bigkeit zunutze. Nicht zuletzt in seinem größten Coup – dem Verkauf des Eiffel­turms.

Szene für Szene erleben die Zuschauer die schönsten Betrügereien von Lustig, die auf wah­ren Begebenheiten beruhen, die von dem amerikanischen Geheimagenten James Johnson, Lustigs Biograph und Vertrauter der letzten Stunden, erzählt werden. Neun live gesungene und gespielte Originalsongs mit schwungvollen Tanzeinlagen untermalen die Geschichte. Komponiert und arrangiert im Jazz-Stil der 1920er Jahre, versetzen sie das Publikum in die Welt der Wolkenkratzer New Yorks, man spürt die Nostalgie der Rhapsodie in Blue oder die Exaltiertheit eines Amerikaners in Paris. Der musikalische Leiter Adrian Delmer stellt ein bun­tes Live-Orchester mit Kontrabass, Violinen, Klavier, Schlagzeug, Gitarren, Trompeten, Oboe und Klarinette auf die Bühne, das ein überwältigendes und authentisches Musikerlebnis beschert.

Preise 40 € / 34 € / 28 € / 22 €, Nachmittagsvorstellung 14:30 UHR Einheitspreis 27 € / erm. 18 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: ©Frédéric Ponroy

Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen