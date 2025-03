Ludwigshafen – Nach Einbruch der Dunkelheit die “WaldNacht” im Wildpark erleben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Nachts verändert sich die Wahrnehmungsfähigkeit und vieles sieht anders aus als zur Tageszeit: Das trifft auch auf den Wildpark in Ludwigshafen-Rheingönheim zu, der am Samstag, 29. März zur “WaldNacht” einlädt. Familien und Kinder ab sechs Jahre in Begleitung von Erwachsenen können unter fachkundiger Anleitung von Hedu-Natur von 18 bis 21 Uhr erfahren, was sich alles nach Einbruch der Dunkelheit im Wildpark abspielt. Dabei brauchen die Augen eine gewisse Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen und andere Sinne wie das Gehör, werden extrem geschärft.

Verschiedene Spiele und Sinneserfahrungen ziehen sich wie ein roter Faden durch das Programm und erreichen im nächtlichen Wildpark mitten unter allen Tieren eine ganz andere Dimension. Die Nachtführung hat nichts mit Grusel und Angst zu tun, sie lebt von Ruhe und Heimlichkeit. Teilnehmer*innen werden gebeten, warme Kleidung, ein warmes Getränk und pro Person einen Apfel und ein Taschenmesser mitbringen.

Treffpunkt für die “WaldNacht” ist am Eingang des Wildparks. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter der Nummer 0621 504-3370 erforderlich. Die Kosten betragen für jedes Kind 5 Euro, jeden Erwachsenen 10 Euro und pro Familie 20 Euro.

