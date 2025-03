Ludwigshafen – Jusos haben neuen Vorsitzenden

Ludwigshjafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Samstag, 22.03.2025, haben die Jungsozialist*innen ihre Mitgliederversammlung durchgeführt und dabei auf das zurückliegende Jahr geblickt und einen neuen Vorstand gewählt.

Der bisherige Vorsitzende Felix Lieser, 33, ist nicht mehr angetreten. Seine Begründung: „Meine Glatze hat inzwischen eine Fläche erreicht, die mir jeden Tag zeigt, dass es Zeit wird den Staffelstab weiterzugeben. Die Jusos Ludwigshafen brauchen einen frischen Wind.”

Zum neuen Vorsitzenden wurde Can Polat, 25, aus Mundenheim gewählt. „Ein Personenwechsel bedeutet keinen Wertewechsel. Die Jusos Ludwigshafen bleiben antifaschistisch. Auch wenn’s mal unangenehm wird.”

Felix Lieser: „Ich bin stolz auf die Truppe, die immer hinter mir gestanden hat. Mit so vielen engagierten jungen Menschen zusammenarbeiten zu können, war mir eine große Ehre, und ich bin dankbar für diese Zeit.”

Der neue Vorsitzende Can führt aus: „Wir sind froh, dass wir als Jusos in Ludwigshafen so zusammenhalten, und uns kritisch, aber konstruktiv mit der SPD auseinandersetzen und uns einbringen. Wir wollen jungen Menschen eine Stimme geben – daher bleiben wir dabei, uns dafür einzusetzen, dass junge Menschen auch in der Politik repräsentiert sind. Das Personal dafür haben wir – zum Beispiel mit Beatrice Wiesner, unserer Juso-Landesvorsitzenden, die ebenfalls Teil der alten und neuen Vorstandschaft der Jusos in Ludwigshafen ist. Unser Blick geht ganz klar in Richtung OB-Wahl und der Landtagswahl 2026.”

Beatrice Wiesner ergänzt: „Nach den Ergebnissen der letzten Wahlen muss die SPD sich nun auf allen Ebenen darüber Gedanken machen, wie wir uns für die Zukunft erfolgreich aufstellen können. Das geht nicht ohne uns!”

Für die Jusos Ludwigshafen ist klar: Es braucht starke und auch junge sozialdemokratische Stimmen, die sich einsetzen für die Arbeitnehmer*innen, für einen starken Sozialstaat und gegen Rechtsextremismus.

Quelle: Jusos Ludwigshafen