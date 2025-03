Ludwigshafen – Girls‘ Day und Boys‘ Day 2025 – Berufe erkunden mal anders

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung Ludwigshafen beteiligt sich wieder beim bundesweiten Girls‘ Day und Boys‘ Day. Der Aktionstag findet in diesem Jahr am Donnerstag, 3. April, statt. Mädchen und Jungs ab der fünften Klasse haben an dem Tag die Gelegenheit, unabhängig von traditionellen Rollenklischees spielerisch und konkret in die Welt der Berufe einzutauchen. Die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung bieten dazu verschiedene dezentrale Aktionen an. So gibt es im Jugend- und Stadtteilzentrum Pfingstweide beispielsweise einen “Haushaltsparcours” für Jungen, in der Jugendfreizeitstätte Edigheim können Mädchen mit Metall arbeiten und emaillieren. Besucher*innen der Jugendräume Rheingönheim haben die Möglichkeit, sich über den Beruf des Altenpflegers zu informieren oder die im Stadtteil gelegene Fabrik der Joseph Vögele AG zu besuchen. Alle Informationen gibt es im Internet auf www.lu4u.de. Anmeldungen zu den Angeboten sind direkt in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit möglich.

Bereits ausgebucht ist das Angebot der Beigeordneten Beate Steeg “Was macht eine Sozialdezernentin? Ein Tag im Leben einer Berufspolitikerin”. Vier Mädchen haben beim Girls’ Day von 9 bis 13 Uhr die Gelegenheit, von Beate Steeg, Dezernentin für Soziales und Integration, unter anderem zu erfahren, welche Aufgaben sie als Beigeordnete hat und welche Aufgaben das Sozialdezernat innerhalb der Stadtverwaltung übernimmt.

Quelle: Stadt Ludwigshafen