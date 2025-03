Ludwigshafen – Autofahrer kollidiert mit Baum – Fußgängerin verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Sonntag für alle Sinne – keinem geringeren Anspruch möchte der Weinheimer Frühling am 6. April auch in diesem Jahr gerecht werden. „Wir freuen uns auf viele Gäste, Kundinnen und Kunden, die in unserer Zweiburgenstadt einen wunderschönen Erlebnissonntag verbringen können”, heißt es in einer Mitteilung des Vereins „Lebendiges Weinheim”. Der ehrenamtliche Vorstand der ... Mehr lesen »