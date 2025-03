Ladenburg – Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagnachmittag im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr brachen Unbekannte in zwei Wohnungen im Stadtgebiet Ladenburg ein und entwendeten daraus diverse Wertgegenstände. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße “Am Bahndamm”, indem sie zunächst ein Fenster aufhebelte, um in das Innere zu gelangen. In den Räumlichkeiten des Wohnanwesens suchten die Unbekannten nach Wertgegenständen und wurden schließlich fündig. Sie verließen die Örtlichkeit mit Schmuckgegenständen von geringem Wert.

Zudem brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Wallstadter Straße ein. Ersten Ermittlungen zufolge wurde sich zunächst Zutritt zu einer Tiefgarage verschafft und anschließend die Tür eines Wohnanwesens aufgehebelt. Im Inneren der Räumlichkeiten wurde diverser Schmuck im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können oder verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim