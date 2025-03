Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 27. März 2025, findet der Markttag des Tauschrings Hockenheim in den neuen Räumen der lokalen Agenda, in der Ottostraße 2, statt. Los geht es um 19:30 Uhr. In geselligem Beisammensein haben die Mitglieder des Tauschrings die Möglichkeit, sich direkt auszutauschen. Gäste können sich über den Tauschring informieren und sind herzlich willkommen.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim / Stadtwerke Hockenheim