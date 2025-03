Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmorgen, gegen 09.30 Uhr hat im Stadtteil Lindenhof eine männliche Person eine Frau angegriffen und verletzt. Anschließend hat er sich in ein Anwesen in unmittelbarer Nähe zum Waldpark begeben. Der Tatverdächtige hält sich momentan in einem Haus auf. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. ... Mehr lesen »