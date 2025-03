Germersheim – Kühlanhänger für den Katastrophenschutz an Malteser übergeben

Kreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Wenn unsere Feuerwehr-Einheiten für längere Zeit im Einsatz sind, dann ist es extrem wichtig, die Kräfte vor Ort mit Kaltgetränken und unter Umständen auch mit Speisen versorgen zu können. Umso mehr, wenn nicht nur ein Brand, sondern möglicherweise auch die Hitze unseren Kameradinnen und Kameraden zu schaffen macht.“ Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI), Christian Betzel, und Jockgrims Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel, selbst bei der Feuerwehr engagiert und Kreisbeauftragter des Malteser Hilfsdienstes, sind sich einig: wenn es um die Versorgung der Kräfte des Katastrophenschutzes geht ist die „Schnelleinsatzgruppe Verpflegung“ der Malteser ein wichtiger Partner der gesamten Blaulichtfamilie. Damit diese ihre Arbeit noch besser umsetzen können, gab es jetzt einen neuen Kühlanhänger der nicht nur bei größeren Verpflegungseinsätzen wertvolle Dienste leisten soll.

Patrick Trauth, Ortsbeauftragter der Malteser in Hatzenbühl, konnte in diesen Tagen seinen Fuhrpark um den begehrten Kühlanhänger erweitern. Neben Getränken könnten auch verpackte Lebensmittel oder beispielsweise wichtige Medikamente kühl gelagert werden, so Trauth. Die Kühlung wäre hier auch bei einem Stromausfall gewährleistet. Neben Kühlschränken und Gefriertruhen, die sich stationär im Malteser-Lager in Hatzenbühl befinden, ist künftig auch die mobile Versorgung von Einsatzkräften oder betroffenen Personen gewährleistet.

„Gerade in Zeiten des Klimawandels ist leider vermehrt mit Einsätzen zu rechnen – und das bei gestiegenen Außentemperaturen. Daher kommt der Kühlanhänger gerade zur richtigen Zeit“, so BKI Betzel. Die Anschaffung wurde bereits 2024 in Auftrag gegeben, die Übergabe erfolgte dieser Tage im Beisein von Betzel, Wünstel und Trauth im Lager der Malteser Ortsgruppe in Hatzenbühl. Die Kosten für den Kühlanhänger beliefen sich auf 12.000 Euro.

Quelle/Foto: Kreisverwaltung Germersheim