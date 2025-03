Frankenthal – Nahversorgung in Studernheim – Wirtschaftsförderung als Ideengeber – Familie Sturm eröffnet Marktstand

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Abriss des Real-Marktes in Studernheim ist eine große Lücke in der Nahversorgung des Stadtteils entstanden. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Frankenthal, die als Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung direkt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer zugeordnet ist, einen Ideenprozess gestartet. Ziel war es, kurzfristige und mittelfristige Möglichkeiten zur Verbesserung der Versorgungssituation zu identifizieren und voranzutreiben, bis das geplante Fachmarktzentrum seinen Betrieb aufnimmt.

Im Zuge dieses Prozesses wurde die Idee entwickelt, lokale Marktbeschicker in eine mögliche Lösung einzubinden. Diese Idee griff die Familie Sturm auf, die als Marktbeschicker auf dem Frankenthaler Wochenmarkt tätig ist und selbst in Studernheim wohnt. Sie entschied sich, die Umsetzung eigenständig zu übernehmen und betreibt ab Mittwoch, 26. März einen regelmäßigen Verkaufsstand auf eigenem Gelände in der Oggersheimer Straße 5. Angeboten werden dort mittwochs von 10 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr an einem kleinen Stand Obst, Gemüse, Eier sowie Brot und weitere Backwaren.

Die Wirtschaftsförderung sieht in diesem Schritt eine erste konkrete Verbesserung für die Nahversorgung und begrüßt insbesondere, dass das Angebot auch Berufstätigen entgegenkommt, die von der samstäglichen Öffnung profitieren.

Das Angebot richtet sich nicht nur an die Studernheimer Bevölkerung, sondern selbstverständlich an alle Frankenthaler, die regionale Produkte direkt vor Ort einkaufen möchten.

Quelle: Stadt Frankenthal