Speyer – „A Beautiful Planet“ und „Antarctica“: zwei neue Dokumentationen in den IMAX-Kinos der Technik Museen

Speyer / Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. A Beautiful Planet“ und „Antarctica“: zwei neue Dokumentationen in den IMAX-Kinos der Technik Museen Sinsheim Speyer – das perfekte Ausflugsziel in den Osterferien

Rechtzeitig vor den Osterferien präsentieren die Technik Museen Sinsheim Speyer zwei neue IMAX-Dokumentationen, die große und kleine Zuschauer täglich in spektakuläre Welten entführen. Ab dem 22. März zeigt das IMAX 3D Kino Sinsheim „Antarctica“ – eine beeindruckende Reise in die faszinierende Eislandschaft des Südpols. Auf der 22 x 27 Meter großen IMAX-Leinwand und mit 12-Kanal-Raumklang inklusive Megabass erleben die Besucher die Antarktis in kristallklarem 3D. Mehr Informationen zu Preisen und Spielzeiten gibt es unter www.technikmuseum.de/antarctica. Am 31. März folgt im IMAX DOME Kino Speyer „A Beautiful Planet“. Diese außergewöhnliche Dokumentation bietet einen einzigartigen Blick auf die Erde aus dem All – gefilmt von Astronauten der Internationalen Raumstation ISS. Der Film wird auf eine riesige Kuppel projiziert und schafft so ein besonders immersives Erlebnis. Informationen zu Tickets und Spielzeiten gibt es unter www.technikmuseum.de/a-beautiful-planet.

„Antarctica“

Die preisgekrönte Dokumentation von SK Films und BBC Earth entführt die Zuschauer in die entlegensten Regionen der Antarktis und zeigt ihre außergewöhnliche Tierwelt: von verspielten Robben über riesige Pinguinkolonien bis hin zur größten jemals gefilmten Ansammlung von Finn- und Buckelwalen. Darüber hinaus beleuchtet der Film die entscheidende Rolle des Kontinents für das globale Klima und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit zum Schutz dieses einzigartigen Ökosystems. Unter der Regie von Fredi Devas und im Original erzählt von Benedict Cumberbatch wurde „Antarctica“ 2020 veröffentlicht und 2021 mit mehreren Giant Screen Cinema Association Awards ausgezeichnet, darunter für Beste Kinematografie, Bestes Sounddesign und Beste visuelle Effekte. Diese spektakuläre Dokumentation ist täglich um 11:15 und 15:00 Uhr im IMAX 3D Kino des Technik Museums Sinsheim zu sehen. Die Laufzeit beträgt 45 Minuten, der Film wird in 3D und deutscher Sprache gezeigt. Tickets sind ab 10 € erhältlich, auch in Kombination mit einem Museumsbesuch.

„A Beautiful Planet“

In Zusammenarbeit mit der NASA entstanden, zeigt „A Beautiful Planet“ beeindruckende Aufnahmen der Erde aus dem Weltraum – aufgenommen von Astronauten der ISS. Der Film vermittelt nicht nur die atemberaubende Schönheit unseres Planeten, sondern dokumentiert auch die Spuren, die die Menschheit im Laufe der Zeit hinterlassen hat. Erzählt im Original von Jennifer Lawrence und produziert von IMAX Entertainment unter der Regie der renommierten Filmemacherin Toni Myers (Blue Planet, Hubble 3D, Space Station 3D), eröffnet der Film eine faszinierende Perspektive auf die Erde und eine hoffnungsvolle Vision für ihre Zukunft. Die Dokumentation läuft täglich um 11:30 und 16:00 Uhr im IMAX DOME Kino des Technik Museums Speyer. Die Laufzeit beträgt 45 Minuten, der Film wird in deutscher Sprache gezeigt. Tickets sind ab 10 € erhältlich, auch in Kombination mit einem Museumsbesuch.

In Kombination mit einem Besuch der Technik Museen Sinsheim Speyer sind diese beiden neuen IMAX-Dokumentationen das perfekte Ausflugsziel in den Osterferien – eine faszinierende Mischung aus Wissen, Abenteuer und beeindruckenden Bildern auf spektakulären Leinwänden.

Quelle: Technik Museen Sinsheim Speyer