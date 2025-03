Rhein-Pfalz-Kreis – Metalldiebstahl in Schifferstadt

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)Im Zeitraum 18.03.2025 bis 22.03.2025 kam es in Schifferstadt zu einem Diebstahl von Kupferkabeln. Unbekannte Täter öffneten mehrere Schlösser um, in das umzäunte Grundstück im Mönchbusch, zu gelangen. Dort entwendeten sie etwa 3000m Kupferkabel in einem fünfstelligen Wert. Es ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zu Abtransport nutzten. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

