Ludwigshafen – Räuberischer Ladendiebstahl im Supermarkt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstag, den 22. März 2025, kam es durch einen 47-jährigen Beschuldigten in einem Supermarkt in Ludwigshafen am Rhein zu einem räuberischen Ladendiebstahl. Hierbei wurde der Beschuldigte durch einen Mitarbeiter zunächst auf frischer Tat ertappt und festgehalten. Um seine Beute vor dem Mitarbeiter zu sichern, löste der Beschuldigte sich aus dem Griff und flüchtete. Der Beschuldigte konnte noch vor Ort durch Polizeikräfte festgenommen und zu einer Polizeidienststelle verbracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

