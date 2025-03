Ludwigshafen – Förderverein Jakobuskirche e.V. wählt neuen Vorstand und setzt Zeichen für die Zukunft

Ludwigshafen- Oggersheim, am 23. März 2025 versammelten sich die Mitglieder des Fördervereins Jakobuskirche e.V. in der Unterkirche der Jakobuskirche in Ludwigshafen-Melm. Die Atmosphäre war geprägt von Gemeinschaftsgeist, Dankbarkeit und dem Willen, auch in Zukunft die Kirche aktiv zu unterstützen. Die Vorsitzende, Frau Brigitte Roos, hieß die Anwesenden herzlich willkommen und blickte gemeinsam mit ihnen auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück.

Das vergangene Jahr stand im Zeichen großer Erfolge. Durch ehrenamtliches Engagement und zahlreiche Veranstaltungen konnte der Verein nicht nur wichtige Mittel für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Jakobuskirche sammeln, sondern auch das Gemeindeleben mitgestalten. Besonders das 30-jährige Jubiläum des Vereins brachte viele Spenden ein und wurde mit mehreren Konzerten sowie einem fröhlichen Grillfest im Sommer, musikalisch begleitet von der Band Stone Hange aus Schifferstadt, gefeiert.

Ein zentrales Anliegen der diesjährigen Jahreshauptversammlung war die Neuwahl des Vorstands sowie die Erweiterung der Satzung auf bis zu elf Vorstandsmitglieder. Diese Veränderung spiegelt das wachsende Engagement wider und eröffnet neue Möglichkeiten, um die Jakobuskirche in eine strahlende Zukunft zu führen. Mit überwältigender Zustimmung wurden folgende Mitglieder für die nächsten zwei Jahre in den Vorstand gewählt:

Vorsitzende: Brigitte Roos (wiedergewählt)

Stellvertretender Vorsitzender: Dieter Wendt (wiedergewählt)

Kassenwart: Christoph Roos (Nachfolge von Anja Hambsch nach 21 Jahren)

Schriftführerin: Gabriele Nowak (wiedergewählt)

Beisitzer: Doris Ziegler, Mareike Roos, Anja Hambsch, Gisela Nagel, Jowanka Varga

Revisorin: Heidi Bauer (wiedergewählt), neu hinzugekommen ist Silvia Frank

Mit besonderer Anerkennung wurde Frau Anja Hambsch verabschiedet, die nach beeindruckenden 21 Jahren als Kassenwartin ihr Amt in neue Hände übergab. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre Hingabe wurden mit großem Applaus gewürdigt.

Ein weiteres wichtiges Thema des Abends war das neue Beleuchtungskonzept der Jakobuskirche, das nicht nur für mehr Helligkeit während der Gottesdienste sorgen, sondern auch eine nachhaltige Energieeinsparung ermöglichen soll. Der Förderverein wird sich an diesem zukunftsweisenden Projekt beteiligen, um die Kirche als einen Ort der Begegnung, des Glaubens und der Wärme zu erhalten.

Zum Abschluss dankte Frau Roos allen Mitgliedern, Unterstützern und Spendern, die mit ihrem Beitrag die Arbeit des Vereins ermöglichen. Wer die Jakobuskirche aktiv unterstützen möchte, kann Mitglied im Förderverein werden – für nur 19,00 € im Jahr. Spenden sind jederzeit willkommen und können auf folgendes Konto überwiesen werden:

Förderverein Jakobuskirche e.V.

IBAN: DE 16 670 90000 0097 520 208

VR Bank Rhein-Neckar e.G.

Auch online ist der Förderverein aktiv und informiert regelmäßig über seine Arbeit: https://www.facebook.com/foerderverein.jakobuskirche. Denn nur gemeinsam kann die Gemeinde wachsen und gedeihen.

Mit neuer Kraft und viel Herzblut blickt der Förderverein Jakobuskirche e.V. in die Zukunft – fest entschlossen, weiterhin Gutes zu tun und die Jakobuskirche als Ort der Gemeinschaft zu erhalten. Denn diese Kirche lebt von den Menschen, die sie lieben.

@foto, alle gewählten Mitglieder

von Links nach Rechts ; Frau Nagel, Frau Vagar, Frau Ziegler, Frau Bauer, Frau Frank, Herr Roos, Frau Hambsch, Frau Mareike Roos, Frau Brigitte Roos, Frau Nowak, Herr Wendt

Freundliche Grüße

Christoph Roos