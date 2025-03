Ludwigshafen – DFB-Länderspiel gegen Italien wird am Sonntag (23.3) live um 20.45 Uhr bei RTL übertragen

Ludwigshafen- Oggersheim, am 23. März 2025 versammelten sich die Mitglieder des Fördervereins Jakobuskirche e.V. in der Unterkirche der Jakobuskirche in Ludwigshafen-Melm. Die Atmosphäre war geprägt von Gemeinschaftsgeist, Dankbarkeit und dem Willen, auch in Zukunft die Kirche aktiv zu unterstützen. Die Vorsitzende, Frau Brigitte Roos, hieß die Anwesenden herzlich willkommen und blickte gemeinsam mit ihnen auf ... Mehr lesen »