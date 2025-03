Kleinfischlingen – Fritz Brechtel ist neues Vorstandsmitglied der NVS NaturStiftung

Kleinfischlingen, Edenkoben, südliche Weinstraße. Dr. Fritz Brechtel, ehemaliger Landrat des Landkreises Germersheim, wurde im Februar 2025 in das fünfköpfige, ehrenamtliche Vorstandsteam der NVS NaturStiftung Südpfalz in Kleinfischlingen berufen. Brechtel, der zuvor im Stiftungsrat tätig war, übernimmt die Position von Ralf Horder nach zehnjährigem verdienstvollem Mitwirken.

“Ich freue mich sehr darauf, die wertvolle Arbeit der NVS NaturStiftung zu unterstützen”, erklärte Brechtel nach seiner Ernennung. „Der Schutz unserer Natur und die Förderung der Biodiversität sind für mich von großer Bedeutung.” Die NVS NaturStiftung hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte für den Biotop- und Artenschutz in der Südpfalz realisiert. Mit Brechtel im Vorstand erhofft sie sich frischen Wind und neue Impulse, um ihre Ziele noch effektiver zu erreichen.

Der promovierte Freilandökologe bringt langjährige Erfahrung im Natur- und Umweltschutz mit. Während seiner Amtszeit als Landrat setzte er sich nicht nur für ÖPNV und Wirtschaftsförderung, sondern auch intensiv für den Erhalt von Lebensräumen und die Förderung der Artenvielfalt in der Region ein. Markante Beispiele sind die Initiierung, Planung und Umsetzung des rund 14.000 Hektar großen und europaweit bedeutsamen Naturschutzgroßprojektes Bienwald mit neuen Qualitätsmaßstäben zu den Themen Partizipation von Bürgern, Kommunen, Landwirten, Forstwirten, Sanftem Tourismus und Naturwaldentwicklung. Ebenso ein deutsch-französisches Projekt zur Neuansiedlung der Europäischen Sumpfschildkröte in den Rheinauen zwischen Hagenbach und Lauterbourg in Frankreich mit umfassenden Renaturierungsmaßnahmen. Auch die Startphase der Aktion Südpfalz-Biotope, dem Zweckbetrieb der Stiftung, wurde von ihm von Anfang an aktiv und maßgeblich gefördert. Zuvor war er von 1993 bis 2001 Abteilungsleiter am Staatlichen Museum für Naturkunde in Karlsruhe, leitete von 1989 bis 1992 die Ökologische Beratungsgruppe am Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz und war von 1987 bis 1989 als Umweltreferent bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz, Obere Landesplanungsbehörde und Regionalplanung, tätig.

Dieter Zeiß, erster Vorstand der NVS NaturStiftung, würdigte Horders Engagement als Vorstandsmitglied seit 2014: „Ich danke Ralf für seinen unermüdlichen Einsatz im Vorstandsteam für die Natur in der Südpfalz.”

Vorstand fachlich gut aufgestellt

Der Vorstand der NVS NaturStiftung Südpfalz sieht sich fachlich gut aufgestellt. Neben Brechtel gehören zum ehrenamtlichen Vorstandsteam Dieter Zeiß, Bankbetriebswirt und ehemaliger Bank-Vorstand, Kurt von Nida, Naturschutzexperte, Matthias Kitt, Biologe und Biotopbetreuer im Landkreis Germersheim und Südliche Weinstrasse sowie Georg Herion, Agraringenieur und ehemaliger Mitarbeiter Flurbereinigungsbehörde.”

Über die NVS NaturStiftung Südpfalz

Im Jahr 2014 wurde die NVS NaturStiftung Südpfalz vom Naturschutzverband Südpfalz e.V. (NVS) als Ewigkeitsstiftung gegründet, um Flächen und Kapital dauerhaft für die Natur zu sichern. Stiftung und Verein realisieren Naturschutzprojekte in den Bereichen Arten- und Biotopschutz, Biotopverbund sowie natürlicher Wasserrückhalt und engagieren sich in der Umweltbildung. Die Stiftung finanziert ihre Projekte mit Erträgen aus dem Stiftungskapital, Fördermitteln des Landes, Spenden, Schenkungen und testamentarischen Zustiftungen. Sie beschäftigt neben dem Geschäftsführer vier hauptamtlich tätige Umweltwissenschaftler oder Biologen. Ihre Arbeit wird von zahlreichen Ehrenamtlichen aus Stiftung und Verband unterstützt. Auch der Stiftungsrat und -vorstand engagieren sich ehrenamtlich.

Quelle: Text: NVS NaturStiftung Südpfalz

Foto: © Fritz Brechtel